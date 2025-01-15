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Kırklareli'nde okullar tatil mi?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 10:58, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:14
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Kırklareli'nde okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildi.

Kırklareli'nde okullar tatil

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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