İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Benzine ve motorine zam geliyor!
Benzine ve motorine zam geliyor!
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldü
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yeni doğacak ilk çocuk için 5 bin liraklık tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü çocuk itibarıyla da 5 bin liralık bir destek verileceğini söyledi. Göktaş desteklerin 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 11:08, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:11
Yazdır
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları

DOĞUM YARDIMININ DETAYLARI NELER?

2025 "Aile Yılı" kapsamında birçok yeni proje hayata geçirilecek.

1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten no sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak? Annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.

İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye 3 ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?

Bu tarihten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?

Annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.

Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?

Çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek

2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli kredi

Evlenecek gençlere yönelik sağlanan destek kapsamında 150 bin TL'lik kredi, 4 yıl vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olacak. Bakan Göktaş, bu uygulamanın gençlerin yuva kurma süreçlerinde önemli bir kolaylık sağladığını vurguladı.

Amaçlarının, gençlerin yuva kurarken yanında olmak olduğunu kaydeden Göktaş, "Biz bu desteği çok kıymetli görüyoruz. Gençlerimizden çok yoğun talepler vardı. Özellikle, 'Bizim ilimizde bu destekler ne zaman gelecek?' Dün katılan bir çiftimiz, hamile eşiyle birlikte katılmışlardı ve bu evlilik süreçlerinde onların hayatına nasıl dokunduğumuzu ifade ediyorlar. Biz bu mutluluğu, onların bu mutluluk yolculukları, bu yuva kurma süreçlerinde onların yanında olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu, çok kıymetli bir destek. Özellikle 81 ile yaygınlaştırılması çok kıymetli." dedi.

"1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı"

Çocuk yardımına da değinen Göktaş, "Aslında bizim mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk." dedi.

İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacağını aktaran Göktaş,"1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak 1500 liralık bir destek. Üçüncü çocuk itibariyle ise 5.000 liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber