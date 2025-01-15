İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları

DOĞUM YARDIMININ DETAYLARI NELER?

2025 "Aile Yılı" kapsamında birçok yeni proje hayata geçirilecek.

1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten no sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak? Annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.

İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye 3 ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?

Bu tarihten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?

Annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.

Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?

Çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek

2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli kredi

Evlenecek gençlere yönelik sağlanan destek kapsamında 150 bin TL'lik kredi, 4 yıl vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olacak. Bakan Göktaş, bu uygulamanın gençlerin yuva kurma süreçlerinde önemli bir kolaylık sağladığını vurguladı.

Amaçlarının, gençlerin yuva kurarken yanında olmak olduğunu kaydeden Göktaş, "Biz bu desteği çok kıymetli görüyoruz. Gençlerimizden çok yoğun talepler vardı. Özellikle, 'Bizim ilimizde bu destekler ne zaman gelecek?' Dün katılan bir çiftimiz, hamile eşiyle birlikte katılmışlardı ve bu evlilik süreçlerinde onların hayatına nasıl dokunduğumuzu ifade ediyorlar. Biz bu mutluluğu, onların bu mutluluk yolculukları, bu yuva kurma süreçlerinde onların yanında olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu, çok kıymetli bir destek. Özellikle 81 ile yaygınlaştırılması çok kıymetli." dedi.

"1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı"

Çocuk yardımına da değinen Göktaş, "Aslında bizim mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk." dedi.

İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacağını aktaran Göktaş,"1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak 1500 liralık bir destek. Üçüncü çocuk itibariyle ise 5.000 liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek." ifadelerini kullandı.