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'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'

Türkiye bu yıl 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat geliri hedefliyor. Ticaret Bakanlığı hedeflere ulaşmak için ihracata sağlanacak destekleri açıkladı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz" dedi. İşte o destekler...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 11:03, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:13
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'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'

2025 yılı İhracat Eylem Planı açıklandı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Mal ve hizmet ihracatını artıracak yeni destek mekanizmalarından, projelerden ticari diplomasinin güçlendirilmesine, gümrük süreçlerini kolaylaştıracak faaliyet ve projelerden ihracat finansmanına yönelik yenilikçi çözümlere kadar geniş bir yelpazede kurguladığımız 77 eylemle somut adımlar atacağız" dedi.

İhracat hedeflerine destek olacak adımlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda ihracatçılara hitap eden Bakan Bolat, 2025 yılında ihracat ve ihracatçıya sağlanacak destekleri şöyle açıkladı:

* 2025 yılı için destek bütçemizi yaklaşık 33 milyar TL'ye (25,5 milyar TL mal ihracatı, 7,3 milyar TL hizmet ihracatı) çıkardık ve bu yıl toplamda 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçımızı desteklemeyi planlıyoruz.

*2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflemektedir.

*2024 yılında İhracat Geliştirme A.Ş. (İGE) aracılığıyla 93,3 milyar TL krediye 83,1 milyar TL (31.12.2024 tarihi itibarıyla) kefalet imkanı sunarak ihracatçılarımıza önemli bir finansman kaynağı sağladık. 2025 yılında ise İGE'nin açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL'lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL'lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır.

*2025 yılında 269 ticaret heyeti, 85 alım heyeti yoluyla daha fazla pazara ulaşmayı hedefliyoruz.

*Ayrıca, 65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılımı destekleyerek iş dünyamızın yanında olacağız.

*İlaveten, 50 adet UR-GE Projesi ve 40 adet KTZ projesini hayata geçirmeyi planlarken 12 bin adet Pazara Giriş Belgesi'ne yönelik destek vermeyi hedefliyoruz.

*61 şirketin 63 markasını da Marka ve TURQUALITY desteklerimiz kapsamına alarak toplamda 355 şirketin 380 markasını desteklemeyi hedefliyoruz.

Yerli Tedarik Sistemi devreye alınacak

*Bu yıl 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi, bilgilendirme faaliyetlerimize 30 bin kişinin katılım sağlamasını ve dış temsilciliklerimizin bilgilendirme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz.

*DİR kapsamında ithal edilmek istenen ürünleri üreten yurtiçi üreticilere ilişkin verilerin kullanıcılar ile paylaşılması ve yurtiçinden girdi teminini teşvik etmek amacıyla bir rehber niteliğindeki Yerli Tedarik Sistemini devreye alacağız.

*Hizmet ihracatında ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 42 adet yurt dışı etkinlik organizasyonunu, 1.200 bireysel katılımı desteklenen yurt dışı etkinliği ve 20 bireysel katılımı desteklenen yurt içi etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

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