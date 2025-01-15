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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Bu zamla birlikte tam bilet 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 11:09, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıldı.

TAM BİLET 27 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yüzde 46,09 zam talebi son UKOME toplantısında reddedilmişti. Bugün bir kez daha toplanan UKOME'den yüzde 35 zam kararı çıktı.

Böylece tam bilet 27 TL'ye çıkarken, minibüslerde kısa mesafe 25 TL, öğrenci 16 TL, taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ise 135 TL oldu.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan %35'lik zamla birlikte yeni ücret tarifesi şu şekilde güncellendi:

  • Tam bilet: 20 TL'den 27 TL'ye
  • Öğrenci bileti: 9,76 TL'den 13,17 TL'ye
  • Öğretmen ve 60 yaş bileti: 14,32 TL'den 19,33 TL'ye
  • Öğrenci abonman: 282,5 TL'den 381,37 TL'ye
  • Tam abonman: 1569 TL'den 2118,15 TL'ye
  • Minibüs kısa mesafe ücreti: 25 TL'ye
  • Taksi açılış ücreti: 30 TL'den 42 TL'ye
  • Taksi indi bindi ücreti: 100 TL'den 135 TL'ye

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