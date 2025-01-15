İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıldı.

TAM BİLET 27 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yüzde 46,09 zam talebi son UKOME toplantısında reddedilmişti. Bugün bir kez daha toplanan UKOME'den yüzde 35 zam kararı çıktı.

Böylece tam bilet 27 TL'ye çıkarken, minibüslerde kısa mesafe 25 TL, öğrenci 16 TL, taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ise 135 TL oldu.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan %35'lik zamla birlikte yeni ücret tarifesi şu şekilde güncellendi: