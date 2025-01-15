İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, soruşturmalarda isimleri geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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