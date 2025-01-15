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Bekçi alımı ilanı resmen açıklandı! KPSS şartı bulunmuyor

Bekçi alımı ilanları, Türkiye'deki binlerce insanın gündeminde. Bu noktada KPSS şartı bulunmayan bekçi alımı ilanları, İŞKUR aracılığı ile de zaman zaman açıklanıyor. Ayrıca İŞKUR tarafından açıklanan KPSS şartsız personel alımı ilanlarının bazılarında, lise mezuniyeti olunması yetiyor. İşte detaylar...

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 11:35, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:45
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Bekçi alımı ilanı resmen açıklandı! KPSS şartı bulunmuyor

KPSS sınavına Türkiye'deki binlerce insan katılıyor. Çünkü pek çok insan kamu kurumlarında çalışmak istiyor. Bunun yanı sıra KPSS puanı bulunmayan binlerce insan, bekçi olarak çalışmak istiyor.

Bu noktada KPSS şartsız bekçi alımı ilanları, pek çok farklı platformda açıklanıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman İŞKUR aracılığı ile de duyuruluyor.

İŞKUR aracılığı ile açıklanan bekçi alımı ilanları, Türkiye'deki birçok insanın dikkatini çekiyor. Peki, açıklanan personel alımı ilanlarındaki şartlar neler?

İŞKUR İLE AÇIKLANAN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Bekçi alımı ilanları, İŞKUR aracılığı ile şirketler tarafından zaman zaman duyuruluyor. Ayrıca ilanları duyuran şirketler, personel alımı ilanlarında ayrı ayrı şartları isteyebiliyor. Bu nedenle KPSS şartı bulunmayan bekçi alımı ilanlarındaki şartlar, birbirine kıyasla farklılık gösterebiliyor.

Öte yandan İŞKUR tarafından duyurulan personel alımı ilanlarındaki genel şartlardan bazıları şu şekilde;

  • Sorumluluk bilincinin gelişmiş olması gerekiyor.
  • İletişim ve ifade yeteneğinin gelişmiş olması şartı bulunuyor.
  • Görevin gerektirdiği hem zihinsel hem de bedensel şartların sağlanması gerekiyor.
  • Sorun çözme becerisinin gelişmiş olması gerekiyor.
  • Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlanması gerekiyor.

KPSS ŞARTI BULUNMAYAN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR aracılığı ile bazı şirketler, KPSS şartı bulunmayan ve en az lise mezuniyeti gerektiren bekçi alımı ilanlarını duyurdu. İşte 15 Ocak 2025 tarihli ilanlar şu şekilde;

İstanbul'da İŞKUR aracılığı ile duyurulan 9 bekçi alımı ilanı bulunuyor. KPSS şartı istenmeyen bu ilanlarda, toplam 12 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Ankara'da İŞKUR aracılığı ile açıklanan 1 bekçi alımı ilanı bulunuyor. Ayrıca bu ilanda sadece 1 personel alımı yapılacağı belirtildi.

İŞKUR aracılığı ile duyurulan KPSS şartsız tüm personel alımı ilanlarına, başvuru şartlarına ve diğer detaylara yine İŞKUR üzerinden erişim sağlanabilir.

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