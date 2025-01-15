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Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 30 azaldı

Sağlıkta son 3 haftada yapılan çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı bekleyen hasta sayısı yüzde 30 azaltıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 11:52, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:15
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Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, bazı branşlarda yaşanan randevu sorununun çözümü için Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün ek hizmet binasında düzenlenen ve Akdeniz Bölgesi'ndeki tüm İl Sağlık Müdürleri, başhekimler ile ilgili yetkililerin yer aldığı toplantıya katıldı.

"Randevu sorunu yaşanan bazı branşların çözümü için çalışmalar yürütüyoruz"

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ceviz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun basın açıklamasında, "Randevu sorunu yaşanan bazı branşların çözümü için çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız." dediğini hatırlatarak, bu doğrultuda kapsamlı çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ülke genelinde il il, hastane hastane, branş branş randevu yoğunluğunun kök nedenlerine inildiğini ve ayrı ayrı çalışmalar yapıldığını ifade eden Ceviz, "Hastalarımızın doğru basamaklarda doğru tedavileri ve takiplerini en sağlıklı şekilde alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Ceviz, her basamakta hekimlerin hastalarını sahiplenmesi, hekim-hasta ilişkisinin en iyi koşullarda kurulabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Üç basamağın birbiriyle konuşabilmesi, sistem üzerinden iletişimi sağlandı"

1-2 ve 3. basamakların entegrasyonu ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirildiğini dile getiren Ceviz, şöyle devam etti:

"Üç basamağın birbiriyle konuşabilmesi, sistem üzerinden iletişimi sağlandı. Aile hekimlerimizin 1. basamakta takip ve tedavisini yapabilecekleri rahatsızlıkların tetkiklerini isteyebilmeleri sağlandı. Aile hekimlerimizi devlet hastanelerimizde çalışan hekimlerimizle bir araya getiriyoruz. Basamakları sadece program üzerinden değil sosyal anlamda da bir araya getiriyor ve sağlıklı iletişim ile hastalarımızın sorunlarına tüm basamaklarda yaklaşmaya çalışıyoruz."

"12 bin uzman hekim arımıza katılacak"

Emrah Ceviz, "2025 yılında 12 bin uzman hekimimiz aramıza katılacak." bilgisini paylaşarak, bu hekimlerin randevu yoğunluğu yaşanan illere ve hastanelere tanımlanacağını kaydetti.

Kadro uygunluğu bulunan hastanelerde mesai kaydırma ile 17.00'den sonra randevulu muayene yapıldığının altını çizen Ceviz, hekim eksiği bulunan hastanelerde de gönüllülük esasıyla mesai dışı çalışmalar yapılarak, randevulu hastalara bakıldığını belirtti.

Ceviz, hastanelerde yapılan MR ve tomografi raporlarının ülkenin genelinde radyoloji uzmanlarınca teleradyoloji üzerinden okunması için pilot çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, "Kısa sürede tüm hastanelerimizin MR ve tomografi görüntülemeleri, okunması için ülkemiz genelindeki radyoloji uzmanlarımıza teleradyoloji üzerinden açılacaktır. Bu çalışmalarla geçtiğimiz 3 hafta içerisinde, MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık. Bu azalışı günbegün görmekteyiz." diye konuştu.

Ceviz, gazetecilerin sorusu üzerine, 2024'te alınan 20 milyon 800 bin hastane randevusuna vatandaşların gitmediğini de sözlerine ekledi.

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