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Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atama mülakatlarında bazı adaylara düşük ya da yüksek not verildiği" iddialarına ilişkin "Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 16:15, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:15
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatlarda bazı adaylara düşük ya da yüksek puan verildiğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Bu iddialara ilişkin eylem yapmanın doğru olmadığını belirten Tekin, "İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde değerlendirilir, sonra da usulü bellidir ve yargıya başvurulur. Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok" diye konuştu.

Mülakatlarda, adayların performansına göre notlar verildiğini ve buna göre de sıralama yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğer zaten KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yok. Bunu defalarca dile getirdik. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notundan 2 puan fazla aldım, 3 puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek, sizinki düşük olabilir. Kaldı ki mülakat jürisi, nasıl değerlendirme yapacağına, adayların, sorulan sorulara nasıl cevap vereceğine dair bir formatımız var, o formata göre jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor. Tutanakları nereden bulup da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz, varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır."

Özel okul ücretleri açıklaması

Bakan Tekin, özel okullarda fahiş ücret artışı yapıldığı iddialarına ilişkin bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, bu konuda geçen hafta bir yönetmelik yayımladıklarını söyledi.

Yönetmelikle okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade eden Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Özel okul ücretlerine ilişkin rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapıldığını dile getiren Tekin, "Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımız il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize başvurursa biz gereğini yaparız, takip ederiz" dedi.

Yaklaşık 11 binin üzerinde özel okul içerisinde, kamuoyunda infial yaratacak derecede yüksek ücret alan okul sayısının çok sınırlı olduğunun altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"Bu zamlarla, ifadelerle özel okul sektörünü zan altında bırakmak doğru değil. Bu sınırlamaların dışında hareket eden özel okul sayısı çok sınırlı. Onlarla ilgili bize bir başvuru olursa müfettişlerimiz denetimlerini yaparlar. Çünkü bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Onlar da bu zamların enflasyon hesaplamasına katkı yaptığını söylüyorlar. Biz orayı zaten denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talebinde bulunanlar olabilir. Yönetmeliğe bunu koyduk, tamamen elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Bunun dışında bir ücret talep edilirse onu lütfen bizimle paylaşsınlar. Bu tür konular bizim kontrolümüzün dışında."

"Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır"

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokole ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine tepki gösterdi.

"Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilmez konuşuyor. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor." ifadesini kullanan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunun ne olduğu konusunda Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktım, yerel seçimlerden önce 'kent uzlaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır. Protokole aykırı davranılırsa, protokol iptal edilir. Bahse geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e kim bilgi veriyorsa kendisine tavsiyem, daha önce de yaptı aynısını, kendisine bilgi veren danışmanlarını bir teyit etsin. Onlar kendilerini yanlış manipüle ediyorlar, onların manipülasyonundan kurtulsun. Yoksa böyle devam ederse çok fazla hata ve yanlış yapacak. Biz kiminle protokol yaparsak yapalım, ilkelerimiz bellidir. Hukuk devleti prensiplerine göre protokollerimizi yaparız, işlemlerimizi yürütürüz."

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