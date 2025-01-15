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DEM'in ikinci İmralı ziyareti ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmeye ilişkin henüz bir talep olmadığını, olduğunda değerlendirileceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 12:41, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:54
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmeye ilişkin "İkinci görüşmeyle ilgili henüz talepte bulunulmadı. Yeni görüşme talebi olursa bu tabii ki değerlendirilir. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. PKK'nın tamamen lağvedilmesi Türkiye Yüzyılı'nın daha güçlü olması noktasında büyük bir çaba var." dedi.

İSTANBUL BAROSU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

İstanbul Barosu'na yönelik başlatılan soruşturma da sorulan Tunç, "İstanbul Barosu'nun talihsiz açıklamaları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturmada İstanbul Barosu Başkanı ve vekilinin görevlerinin son verilmesiyle ilgili bir davaname görülecek. Süreci takip edeceğiz." dedi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

Adalet Bakanı, İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"47 kişi hakkında soruşturma söz konusu. Soruşturma gizli. İfadeler alınıyor. Soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıya yönelik tehditkar ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz."

YENİ İMRALI SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti.

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