Sahte kimlik ve pasaport operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Benzine ve motorine zam geliyor!
Benzine ve motorine zam geliyor!
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte kimlik ve pasaport operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 12:44, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:46
Yazdır
Sahte kimlik ve pasaport operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ülkede kaçak bulunup, yurt dışına illegal yollarla çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişilerin kullanmaları için hediyelik eşya kutusu ve tablolara gizlenen sahte belgelerin yollandığını tespit etti.

Esenyurt'ta kargo gönderiminin yapıldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ile pasaport ele geçirildi.

Operasyonun ardından basım merkezlerine ulaşmak için teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 4 şüphelinin daha yakalandığı operasyon kapsamında 1150 pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makineleri ile sahte belge üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber