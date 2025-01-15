İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı

Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Benzine ve motorine zam geliyor!
Benzine ve motorine zam geliyor!
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Haksız rekabete bu yıl da geçit yok
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretleri yüzde 39,65 ila yüzde 50 zamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 12:55, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:59
Yazdır
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Otopark ücretlerine büyük zam

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zam yapılması karara bağlandı.

Buna göre, araç çekme ücreti 39,65 zamla 870 liradan 1215 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 870 liradan 1215 liraya, ilave kilometre ücreti ise 30 liradan 45 liraya yükseldi.

Motosiklet park ücretlerine yüzde 50 zam

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletlerde 45 liradan 65 liraya, otomobillerde 85 liradan 120 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 110 liradan 155 liraya, kamyon ve otobüslerde 165 liradan 230 liraya, iş makinelerinde ise 215 liradan 300 liraya çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber