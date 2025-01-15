DEM Partili Önder İmralı görüşmesi için tarih verdi
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da yapılacak ikinci görüşme için tarih verdi. Önder, ikinci görüşme başvurusunu haftaya yapacaklarını açıkladı.
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 13:22, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:30
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapabilmek için ikinci başvuruyu yapacaklarını belirtti. Yapacakları başvurunun tarihini verdi.
Önder, önümüzdeki hafta içinde İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la bir kez daha görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
İMRALI HEYETİ 17 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPACAK
İmralı Heyeti, görüşmelere ilişkin 17 Ocak'ta açıklama yapacak. Heyet, bugüne kadar yapılan görüşmeler ve çalışmaların içeriğiyle ilgili yazılı bilgilendirme yayınlayacak.