Bahçeli'den ev hapsindeki Özlem Gürses'e telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Sözcü TV program yapımcısı, gazeteci Özlem Gürses'i iki kez aradı. Bahçeli Gürses'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürses geçmiş olsun telefonu için, "Bugün Ertuğrul Özkök'ün yazdığı yazıyı belki gördünüz, görmediniz. Kendisi dün evime ziyarete geldi, kısa bir röportaj yaptı. Bugünkü yazısında sayın Devlet Bahçeli'nin ev hapsindeyken beni iki kere telefonla aradığı bilgisini paylaşmış. Bu bilgiyi kendisine ben vermedim." dedi.

Gürses şu ifadeleri kullandı:

'Kendisi MHP kaynaklarından öğrenmiş, Bahçeli'nin izniyle bu yazıyı yazdı. Bilgi doğru. Devlet Bahçeli beni bir aydır bulunduğum ev hapsinde beni iki kere arayarak hem benim hem annemin hatırını sordu, yeni yılımızı kutladı, geçmiş olsun dileklerini iletti.'