Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli bildiriminde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni bir ekleme yaptı.

Zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ TEHLİKE İÇERİYOR

Yasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre, satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı öğrenildi. Söz konusu ürün, çocuklar için herhangi bir mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabilir.

ÇOK SAYIDA OYUNCAK DA LİSTEDE

Öte yandan gün aşırı güncellenen listeye bu hafta çok sayıda oyuncak eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle 'bakkal' tipi işletmelerde satışa sunulan Can marka plastik toplarda kanser riskini artıran fitalat bulunduğunu aktarırken, Fabrika Toys Sanayi tarafından üretilen 'Huggy Wuggy' isimli mavi pelüş oyuncakda ise oyuncak güvenlik yönetmeliğine aykırı bulgular yer aldığını belirtti.