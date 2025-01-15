Evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü

Yabancı uyruklu anne A.J. (22) sabah uyandığında erkek bebeğinin rahatsızlandığını fark etti. Bunun üzerine A.J, yakınlarıyla bebeğini Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki eczaneye götürdü.

Eczane çalışanları annesinin kucağında hareketsiz duran bebeğin nabzını kontrol etti. Bebeğin nabzının atmadığını belirleyen çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eczaneye, 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler eczanede yaptıkları müdahalede, bebeğin kalbinin durduğunu belirledi.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince 2 çocuğu daha bulunan anne ve babanın ifadesine başvuruldu.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bebeğin annesi, babası ve yakınları tarafından eczaneye getirildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.