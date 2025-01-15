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Türkeş Güney: Kadın, kamu çalışanlarının sorunlarına öncelik verilmeli

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Kadın Kamu Çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik gerekli adımların atılması yönünde bir çağrıda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 14:21, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:28
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Türkeş Güney: Kadın, kamu çalışanlarının sorunlarına öncelik verilmeli

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte özellikle kamu kurumlarında çalışan kadınların taleplerine ve yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı. Güney, güçlü bir devletin temelinin, güçlü bir aile yapısına dayandığını vurgulayarak, kamudaki kadın çalışanların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir değerlendirme sundu.

İşte Türk Büro-Sen'in kamuda görev yapan kadın çalışanların taleplerine ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri;

"Güçlü Aile, Güçlü Devle tin Temelidir"

Türkeş Güney, ailenin toplumsal yapıdaki vazgeçilmez yerini işaret ederek, ailenin güç kaybetmesinin telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açacağını ifade etti. Kadın çalışanların kamuda karşılaştıkları ayrımcılık, iş-yaşam dengesi ve sosyal haklar konularında çözüm önerileri sundu.

Kadın Kamu Çalışanları İçin Öneriler

  • Kadın Temsil Oranlarının Artırılması: Kadınların sivil toplum kuruluşlarında daha fazla yer alabilmesi için alt komisyonlar oluşturulması ve bu komisyonlarda görev alan kadınlara haftada bir gün izin verilmesi için yasal düzenleme talep edildi.
  • Doğum ve Analık İzinleri: Ücretli analık izninin süresinin bir yıla çıkarılması gerektiği vurgulanırken, çocuk ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ücretsiz doğum izninde maaşın %50'sinin kurum tarafından karşılanması ve emekli keseneklerinin tamamının ödenmesi gerektiği dile getirildi.
  • Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'ne uygun olarak, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda erkeklerle eşit haklardan yararlanmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.
  • Pozitif Ayrımcılık ve Psikolojik Destek: Kadınların kamu kurumlarının her kademesinde, özellikle karar alma mekanizmalarında daha etkin rol alabilmesi için teşvik politikalarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında Psikolojik Rehberlik Birimleri'nin (PDR) kurulması önerildi.
  • Kreş ve Bakım Hizmetleri: Kreş ve bakım evi hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edilirken, bu hizmetlerden yararlanamayan kamu çalışanlarına ekonomik destek sağlanması talep edildi.
  • Cinsiyet Eşitliği Eğitimi: Kamu personeline verilen oryantasyon eğitimlerinde cinsiyet eşitliğinin zorunlu bir konu olarak işlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kadın Çalışanlar İçin Kalıcı Çözümler

Türkeş Güney, çalışan kadınların iş yerlerinde psikolojik ve fiziki tacizden korunması için disiplin yönetmeliklerine caydırıcı hükümler eklenmesi gerektiğini belirtti. Kadınların sağlık ve doğurganlık haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının önemine de dikkat çekti.

"Aile Yılı, Kadın Çalışanlar İçin Dönüm Noktası Olmalı"

Güney, 2025 yılının, aile ve kadın odaklı politikaların hayata geçirilmesi için bir dönüm noktası olması gerektiğini ifade etti. Güçlü bir devlet yapısının, ancak mutlu ve huzurlu bireylerden oluşan bir toplumla mümkün olabileceğini belirten Güney, kadınların haklarının korunmasının, tüm toplum için faydalı olacağını söyledi.

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