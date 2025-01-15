14 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti: 10 yaşındaki çocuğa çarptı

Hatay'da 10 Ocak günü ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesi'nde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı patpat, sokakta oynayan Danyel Aslan'a çarptı.

Kazada başını yere çarparak hafif yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aslan'ın ailesi, patpatı kullanan çocuğun ailesiyle görüşüp, uyarılarda bulunduktan sonra şikayetçi olmadı.

Kaza anını anlatan Danyel Aslan, Okuldan gelmiştim. Çantamı eve koydum, sonra arkadaşlarımla top oynadım. O sırada eve geri dönüş yaparken karşımdan patpat geldi, bir anda çarptı. Ben de zıpladım, geri çekildim ve yere düştüm diye konuştu.