Bodrum'da sağanak: İstinat duvarı çöktü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağış nedeniyle bir siteye ait istinat duvarı çöktü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 14:53, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:54
Dirmil Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı, ilçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.
Çökme anında bölgede park halinde bulunan bir otomobilin camları taşların isabet etmesi sonucu kırıldı, kaportasında da hasar oluştu.
Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.