Bodrum'da sağanak: İstinat duvarı çöktü

Dirmil Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı, ilçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

Çökme anında bölgede park halinde bulunan bir otomobilin camları taşların isabet etmesi sonucu kırıldı, kaportasında da hasar oluştu.

Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.