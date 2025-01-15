Oğlu intihar etti, ailesini suçladı! Polis memuru 5 kişiyi katletti

Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Benzine ve motorine zam geliyor!
Benzine ve motorine zam geliyor!
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
MEB'den özel okullara yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
KAAN'ın motoru yerli ve milli olacak
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Haksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Fabrika gibi okul: 2024'te 38 milyon ciro yaptı
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Savcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Aile yılı destekleriyle ilgili merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Türkiye, NATO projelerine en fazla başvuran ülke oldu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık!
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç paylaştı: 6 ile yeni mahkeme kuruluyor
Diplomatlığa ilk adım
Diplomatlığa ilk adım
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Bakan Tekin: Değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Oğlu intihar etti, ailesini suçladı! Polis memuru 5 kişiyi katletti

Mersin'de bir yıl önce intihar etmesinden ailesini sorumlu tutan görevli bir polis memuru, yakın akrabalarını hedef alan korkunç bir cinayet zinciri işledi. Tarsus, Adana ve Osmaniye'de gerçekleşen olaylarda beş kişi hayatını kaybetti. Zanlı, Osmaniye'deki diğer akrabalarını öldürmek amacıyla giderken yolda polis tarafından yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 14:58, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:15
Yazdır

İddialara göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye polis memuru olan Mehmet T. (43), oğlu Ökkeş Berk Tehçi'nin (15) bir yıl önce intihar etmesinden eşini ve eşinin ailesini sorumlu tutuyordu. Bugün sabah saatlerinde, öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi Adana'daki etüt merkezinden alarak Kabasakal Mahallesi'ndeki kırsal alana götürerek öldürdü. Daha sonra Tarsus'a dönen şüpheli, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak öldürdü ve ardından otomobiliyle Adana'ya geçti.

Adana'da kayınbabasının evine gelen Mehmet T, kahvaltı masasında bulunan kayınbabası Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'nin de boğazlarını keserek öldürdü. Baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Şüpheli, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Osmaniye'deki diğer akrabalarını öldürmek amacıyla yola çıktı.

Polis zanlıyı yolda yakaladı

Sabah saatlerinde işlenen cinayetler ortaya çıkınca, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Osmaniye'ye gitme ihtimaline karşı önlem aldı. Zanlı, Ceyhan Yılan Kale mevkiinde durdurularak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Sabah işlenen cinayetlerle bağlantı kuruldu

Sabah saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, kahvaltı masasında öldürülmüş halde bulunan anne, baba ve kızlarının da Mehmet T. tarafından katledildiği tespit edildi.

"Dünya seninle güzel hayatımın anlamı"

Bu olayların ardından Mehmet T'nin eşi Ferdane Tehçi'nin, sosyal medya hesabında aile fotoğrafı paylaşarak "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet T." yazdığı bir gönderinin olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta, bir yıl önce intihar eden oğulları Ökkeş Berk, kızları Almina ve diğer çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber