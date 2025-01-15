Oğlu intihar etti, ailesini suçladı! Polis memuru 5 kişiyi katletti

İddialara göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye polis memuru olan Mehmet T. (43), oğlu Ökkeş Berk Tehçi'nin (15) bir yıl önce intihar etmesinden eşini ve eşinin ailesini sorumlu tutuyordu. Bugün sabah saatlerinde, öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi Adana'daki etüt merkezinden alarak Kabasakal Mahallesi'ndeki kırsal alana götürerek öldürdü. Daha sonra Tarsus'a dönen şüpheli, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak öldürdü ve ardından otomobiliyle Adana'ya geçti.

Adana'da kayınbabasının evine gelen Mehmet T, kahvaltı masasında bulunan kayınbabası Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'nin de boğazlarını keserek öldürdü. Baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Şüpheli, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Osmaniye'deki diğer akrabalarını öldürmek amacıyla yola çıktı.

Polis zanlıyı yolda yakaladı

Sabah saatlerinde işlenen cinayetler ortaya çıkınca, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Osmaniye'ye gitme ihtimaline karşı önlem aldı. Zanlı, Ceyhan Yılan Kale mevkiinde durdurularak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Sabah işlenen cinayetlerle bağlantı kuruldu

Sabah saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, kahvaltı masasında öldürülmüş halde bulunan anne, baba ve kızlarının da Mehmet T. tarafından katledildiği tespit edildi.

"Dünya seninle güzel hayatımın anlamı"

Bu olayların ardından Mehmet T'nin eşi Ferdane Tehçi'nin, sosyal medya hesabında aile fotoğrafı paylaşarak "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet T." yazdığı bir gönderinin olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta, bir yıl önce intihar eden oğulları Ökkeş Berk, kızları Almina ve diğer çocuklarının bulunduğu öğrenildi.