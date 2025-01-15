İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!

2025 Yılına yeni beklentilerle giren otomotiv piyasasında öne çıkan başlıklardan biri de ÖTV matrah düzenlemesi. Özellikle engelli vatandaşlara tanınan ÖTV muafiyetinde alınan yeni kararlarla desteklenen yerli üretim için şimdi gözler olası bir ÖTV matrah indiriminde. Konuyla ilgili en son yapılan düzenleme 2022 yılında gerçekleşmişti. Bugün geldiğimiz noktada %45, %50 , %60 ve %70'lik dilime giren benzinli ve dizel hiçbir otomobil bulunmuyor. Yerli üretim tüm araçlar artık yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Uzun zamandır tartışılan konuda gözler hükümete çevrilirken; kamuoyunda engelli araç alımında uygulandığı gibi yerli üretim otomobiller için de matrah düzenlemesi beklentisi oluşmuş durumda.

"İSTİYORUZ AMA BEKLEMİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili gelen bir soruyu cevaplandıran Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, 2023 ve 24 yıllarında aynı pazar büyüklüğü oluştuğuna dikkat çekerek; "Bu konuda bizim de talebimiz var ama gerçekleşmesi zor diye hep söylüyoruz. Özellikle vergi gelirini azaltıcı bir adım atılmaz diye düşünüyorum. Ülkemizin bir bilançosu var, bu bizim bilançolarımızdan daha önemli. Biz sorumlu sanayicileriz, ülkenin de bilançosunu korumak lazım. O açıdan çok uygulanabilir olacağını açıkçası beklemiyorum ama böyle bir şeye ihtiyaç var mı evet var" ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ ELDE DEPREM ETKİSİ

Türkiye gazetesinden Ali Çelik'in haberine göre; Son iki yıldır taşların yerine yeni yeni oturmaya başladığı ikinci el pazarında, en yüksek işlem hacmi ÖTV matrah düzenlemesi beklenen sınıfta gerçekleşiyor. Fiat Egea, Renault Clio, Megane, Hyundai İ20, Toyota Corolla gibi yerli otomobiller ikinci elin yıldız kadrosunda yer alırken olası bir vergi indirimi en az son 2 yılda bu otomobilleri sıfır otomobil alan vatandaşı tehdit ediyor. Öte yandan vitrinleri dolu bekleyen ikinci el esnafı da olası matrah düzenlemesi durumunda negatif yönde etkileyecek.

UZUN VADELİ KALICI ÇÖZÜM LAZIM

İkinci el sektörünün beklentisi ise uzun vadeli bir planla kalıcı bir sistem oluşturulması. Yeni araç almak isteyenler için oluşacak fırsatların, aracını satmak isteyen vatandaşı mağdur etmemesi. Konula ilgili turkiyegazetesi.com.tr'nin sorularını cevaplayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şentürk olası bir ÖTV düzenlemesinin yerli üretim, tedarik sanayi, istihdam ve iç pazar dinamikleri açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak; "Gerileyen fiyatlar, stoğunda araç bulunduran ikinci el satıcıları açısından rekabet koşullarını bir süre daha da zorlaştıracağı gibi, kısa süre önce otomobil almış vatandaşlarımızın sahip oldukları otomobil fiyatlarını etkiyelecek. Konunun tek taraflı değil, tüm dinamikler göz önünde bulundurularak çok yönlü değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İMAS olarak ÖTV konusuna bakış açımız, uygun koşullar oluştuğunda, matrah güncellemesi gibi dönemsel kararlardan ziyade sektörün tüm kanatları ve nihai tüketici de düşünülerek planlanmış, yeni ve sürdürülebilir bir ÖTV sisteminin hayata geçirilmesidir" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ANINDA %30 DÜŞER

Olası bir matrah düzenlemesi sonrası ikinci el tarafında özellikle 1.5 milyon TL ve altında neredeyse tüm modellerin fiyatına çok hızlı yansıyacağını dile getiren Osmanoğlu Otomotiv Yöneticisi Ebubekir Alkılıç; "Türkiye pazarında son iki yılda en çok satılan sıfır otomobiller Clio ve Egea modelleri. Haliyle ikinci el pazarında en çok işlem gören, en hızlı satılan araçlar da bunlar. Olası bir vergi düzenlemesi, söz konusu araçlarda özellikle 1 yaşındakiler için yüzde 30 civarında fiyat düşüşü demek. Son bir yılda ikinci el pazarında oluşan köpük tamamen ortadan kalktı. Taşlar yerine yeni yeni oturuyor, bu durum sadece 1 yaşındaki modelleri değil 2, 3 yaşındaki araçların da fiyatını geri çekecektir. Oluşan domino etkisi ile 10 yaşındaki bir otomobilin de fiyatı geri gider. Evet bir düzenleme gerekiyor, hükümetimizin bu konuda atacağı adımları bizde yakından takip ediyoruz, bunun konuşulması bile ikinci elde fiyatlarda psikolojik baskı oluşturuyor" dedi.