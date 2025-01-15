İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi: Vapur fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Vapur hatları da bu zamdan etkilendi. İşte 15 Ocak 2025 İstanbul güncel vapur ücretleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu taşıma ücretleriyle ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda, toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
Vapur ücretlerinde yeni tarife
Toplu taşıma ücretlerindeki artışla birlikte vapur fiyatları da yeniden belirlendi. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede ücretler, hatlara ve bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Peki yeni zamla birlikte vapur ücretleri ne kadar oldu?
Karaköy-Kadıköy Hattı
- Tam: 38,11 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL
- Öğrenci: 19,25 TL
- İndirimli: 28,36 TL
Eminönü-Kadıköy Hattı
- Tam: 38,11 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL
- Öğrenci: 19,25 TL
- İndirimli: 28,36 TL
Beşiktaş-Kadıköy Hattı
- Tam: 38,11 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL
- Öğrenci: 19,25 TL
- İndirimli: 28,36 TL
Kadıköy-Kabataş Hattı
- Tam: 36,64 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL
- Öğrenci: 18,75 TL
- İndirimli: 27,36 TL
Üsküdar-Eminönü Hattı
- Tam: 34,20 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 31,92 TL
- Öğrenci: 17,23 TL
- İndirimli: 25,33 TL
Haliç Hattı
- Tam: 44,94 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
- Öğrenci: 22,79 TL
- İndirimli: 33,43 TL
Boğaz Hattı
- Tam: 44,94 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
- Öğrenci: 22,79 TL
- İndirimli: 33,43 TL
Uğramalı Hatların Ücretleri
Ortaköy-Üsküdar
- Tam: 30,28 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 28,27 TL
- Öğrenci: 15,20 TL
- İndirimli: 22,29 TL
Ortaköy-Kadıköy
- Tam: 41,53 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 38,77 TL
- Öğrenci: 20,78 TL
- İndirimli: 30,90 TL
Üsküdar-Kadıköy
- Tam: 36,64 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL
- Öğrenci: 18,75 TL
- İndirimli: 27,36 TL
Beykoz-Sarıyer
- Tam: 35,67 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 33,29 TL
- Öğrenci: 18,24 TL
- İndirimli: 26,33 TL
Çengelköy-Kabataş
- Tam: 36,15 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 33,75 TL
- Öğrenci: 18,24 TL
- İndirimli: 26,85 TL
Beşiktaş-Haliç
- Tam: 44,94 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
- Öğrenci: 22,79 TL
- İndirimli: 33,43 TL
Diğer Hatların Güncel Fiyatları
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
- Tam: 44,94 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
- Öğrenci: 22,79 TL
- İndirimli: 33,43 TL
Üsküdar-Aşiyan Hattı
- Tam: 40,05 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 37,39 TL
- Öğrenci: 20,27 TL
- İndirimli: 29,89 TL
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Hattı
- Tam: 29,31 TL
- 30 yaş altı öğrenci: 28,36 TL
- Öğrenci: 14,81 TL
- İndirimli: 21,77 TL