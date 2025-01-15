İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi: Vapur fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu taşıma ücretleriyle ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda, toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Vapur ücretlerinde yeni tarife

Toplu taşıma ücretlerindeki artışla birlikte vapur fiyatları da yeniden belirlendi. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede ücretler, hatlara ve bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Peki yeni zamla birlikte vapur ücretleri ne kadar oldu?

Karaköy-Kadıköy Hattı

Tam: 38,11 TL

38,11 TL 30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL

35,57 TL Öğrenci: 19,25 TL

19,25 TL İndirimli: 28,36 TL

Eminönü-Kadıköy Hattı

Tam: 38,11 TL

38,11 TL 30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL

35,57 TL Öğrenci: 19,25 TL

19,25 TL İndirimli: 28,36 TL

Beşiktaş-Kadıköy Hattı

Tam: 38,11 TL

38,11 TL 30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL

35,57 TL Öğrenci: 19,25 TL

19,25 TL İndirimli: 28,36 TL

Kadıköy-Kabataş Hattı

Tam: 36,64 TL

36,64 TL 30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL

34,20 TL Öğrenci: 18,75 TL

18,75 TL İndirimli: 27,36 TL

Üsküdar-Eminönü Hattı

Tam: 34,20 TL

34,20 TL 30 yaş altı öğrenci: 31,92 TL

31,92 TL Öğrenci: 17,23 TL

17,23 TL İndirimli: 25,33 TL

Haliç Hattı

Tam: 44,94 TL

44,94 TL 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

41,96 TL Öğrenci: 22,79 TL

22,79 TL İndirimli: 33,43 TL

Boğaz Hattı

Tam: 44,94 TL

44,94 TL 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

41,96 TL Öğrenci: 22,79 TL

22,79 TL İndirimli: 33,43 TL

Uğramalı Hatların Ücretleri

Ortaköy-Üsküdar

Tam: 30,28 TL

30,28 TL 30 yaş altı öğrenci: 28,27 TL

28,27 TL Öğrenci: 15,20 TL

15,20 TL İndirimli: 22,29 TL

Ortaköy-Kadıköy

Tam: 41,53 TL

41,53 TL 30 yaş altı öğrenci: 38,77 TL

38,77 TL Öğrenci: 20,78 TL

20,78 TL İndirimli: 30,90 TL

Üsküdar-Kadıköy

Tam: 36,64 TL

36,64 TL 30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL

34,20 TL Öğrenci: 18,75 TL

18,75 TL İndirimli: 27,36 TL

Beykoz-Sarıyer

Tam: 35,67 TL

35,67 TL 30 yaş altı öğrenci: 33,29 TL

33,29 TL Öğrenci: 18,24 TL

18,24 TL İndirimli: 26,33 TL

Çengelköy-Kabataş

Tam: 36,15 TL

36,15 TL 30 yaş altı öğrenci: 33,75 TL

33,75 TL Öğrenci: 18,24 TL

18,24 TL İndirimli: 26,85 TL

Beşiktaş-Haliç

Tam: 44,94 TL

44,94 TL 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

41,96 TL Öğrenci: 22,79 TL

22,79 TL İndirimli: 33,43 TL

Diğer Hatların Güncel Fiyatları

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Tam: 44,94 TL

44,94 TL 30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

41,96 TL Öğrenci: 22,79 TL

22,79 TL İndirimli: 33,43 TL

Üsküdar-Aşiyan Hattı

Tam: 40,05 TL

40,05 TL 30 yaş altı öğrenci: 37,39 TL

37,39 TL Öğrenci: 20,27 TL

20,27 TL İndirimli: 29,89 TL

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Hattı