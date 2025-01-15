Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinde küçük işletmelere yönelik yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Işıkhan, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı olmaksızın, bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak İSG hizmetlerini yerine getirebileceğini belirtti.

2025'te Tüm İş Yerlerinde Yürürlüğe Girecek

Bakan Işıkhan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri" maddesinin 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm iş yerleri için uygulanacağını hatırlatarak, işverenlerin bu hizmetleri bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ve ÇASMER'lerden alabileceklerini ya da gerekli belgeye sahip olmaları halinde kendilerinin üstlenebileceğini ifade etti.

Eğitim ve Uygulamalarda Kolaylık

Bakanlık, küçük işletmelere destek olmak amacıyla bir dizi kolaylaştırıcı düzenleme de hayata geçiriyor:

İşveren ve işveren vekili eğitimleri uzaktan erişilebilir olacak.

Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan verilebilecek.

İşyeri risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı rehberleri yayımlanacak.

İşyeri giriş ve periyodik muayene hizmetleri için kolaylaştırıcı adımlar atılacak.

Bu düzenlemelerle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve işletmelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.