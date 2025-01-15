16 yaşındaki lise öğrencisi, okulda müdür yardımcısını bıçakladı

Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin (16) bıçaklı saldırısına uğradı.

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