16 yaşındaki lise öğrencisi, okulda müdür yardımcısını bıçakladı
Büyükçekmece'de öğrenim gördüğü lisenin müdür yardımcısını bıçakla boğazından yaralayan 16 yaşındaki zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 18:41, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:41
Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin (16) bıçaklı saldırısına uğradı.
B.Y.E'nin, devamsızlıklarının silinmesi talebiyle müdür yardımcısının odasına gittiği, olumsuz yanıt alınca da bıçakla kadın öğretmene saldırdığı öğrenildi.
Boğazından yaralanan S.Ç. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralı öğretmenin boğazına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Şüpheli B.Y.E, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.