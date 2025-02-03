Vekaleten atanan daire başkanına makam ve görev tazminatı ödenir mi?

Kararın gerekçesinden:



Mevzuatında memurun asaleten bulunduğu kadro dışında yürüttüğü bir görevin bulunması halinde, buna ilişkin mali haklar açıkça sayılmak suretiyle düzenlenmiştir. Bu çerçevede, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde, vekalete ilişkin bir ödemenin yapılabilmesi için, söz konusu ödemenin yer aldığı mevzuatta vekalet durumunda ödemeye izin veren açık bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir.

Bu nedenle, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 175 inci madde hükmünde, gerekse makam tazminatını düzenleyen ek 26 ncı maddede bir görevi vekaleten yürütenler için makam tazminatı ödenebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, kişinin makam tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı almasını gerektiren görev unvanına asaleten atanması gerekmektedir.

Daire:4

Karar Tarihi: 19.11.2024

Karar No:336

İlam No:15

Madde No: 1

Hesap Yılı: 2023

MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI

.. Genel Müdürlüğünde .. Daire Başkanlığı kadrosuna vekalet eden personele mevzuata aykırı olarak makam ve görev tazminatı ödemesi yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 26 ncı maddesinde; Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödeneceği, bu tazminatın damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve yapılacak ödemelerde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 inci maddesinin (C) bendinde ise; (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödeneceği, bu tazminatın damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve söz konusu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiştir.

26.04.2000 tarih ve 24031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/03/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar) 3 üncü maddesinde; teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara ve temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere bu tazminatın ödenmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/5/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar) "Uygulama" başlıklı 3 üncü maddesinde de; 10/03/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli Karar'ın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin görev tazminatı hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, görev tazminatı 375 sayılı KHK'nın 1 inci maddesinde düzenlenmiş olup, bu tazminatın ödeme esasları 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na (Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar) göre yürütülmektedir. Bu Karar'ın 3 üncü maddesi ile 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar) 3 üncü maddesi uyarınca görev tazminatı öngörülen kadroları vekaleten yürüten kişilere görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurun görev ve yetkileri ile aylık ve ödenekleri doğrudan doğruya işgal ettikleri kadrolarla ilgili olup, vekalet halinde talep edilecek mali hakların neler olduğu 657 sayılı Kanun'un 175 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre; bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.

Görüldüğü üzere, mevzuatında memurun asaleten bulunduğu kadro dışında yürüttüğü bir görevin bulunması halinde, buna ilişkin mali haklar açıkça sayılmak suretiyle düzenlenmiştir. Bu çerçevede, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde, vekalete ilişkin bir ödemenin yapılabilmesi için, söz konusu ödemenin yer aldığı mevzuatta vekalet durumunda ödemeye izin veren açık bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir.

Bu nedenle, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 175 inci madde hükmünde, gerekse makam tazminatını düzenleyen ek 26 ncı maddede bir görevi vekaleten yürütenler için makam tazminatı ödenebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, kişinin makam tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı almasını gerektiren görev unvanına asaleten atanması gerekmektedir.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; . Genel Müdürlüğü .. Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürüten ..'a bu görevi nedeniyle vekalet ettiği kadro için öngörülen makam ve görev tazminatının ödendiği tespit edilmiştir.

Ancak yukarıda yer verilen mezkür mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, makam ve görev tazminatı ödenmesi öngörülen kadrolara vekaleten atanan personele makam ve görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu zararı" başlıklı 71 inci maddesinde, kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmış olup, anılan maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi uyarınca mevzuatında öngörülmediği halde .. Genel Müdürlüğü personeline makam ve görev tazminatı ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 32 ve 33 üncü maddeleri gereğince ödeme emri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar neticesinde; . Genel Müdürlüğü .. Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürüten ..'a yersiz olarak makam ve görev tazminatı ödenmesi sonucunda toplam .. TL kamu zararına neden olunmuşsa da, söz konusu kamu zararı tutarının tamamının .. no.lu muhasebe işlem fişi ile ahizinden tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına ve tahsilatın İlama dercine, oy birliğiyle,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Karar verildi.

