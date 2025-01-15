Katliam yapan polisin çocukları devlet korumasına alındı
Adana'da 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2 çocuğu, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 19:20, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 19:35
Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43), sabah saatlerinde önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37), ardından da Adana'ya gelerek kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbabası Yusuf (64), eşinin halası Semiha (53) ve kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdü.
Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, polis memuru Mehmet Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındığı öğrenildi.Oğlu intihar etti, ailesini suçladı! Polis memuru 5 kişiyi katletti