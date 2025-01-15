Katliam yapan polisin çocukları devlet korumasına alındı

Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, polis memuru Mehmet Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındığı öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43), sabah saatlerinde önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37), ardından da Adana'ya gelerek kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbabası Yusuf (64), eşinin halası Semiha (53) ve kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdü.

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