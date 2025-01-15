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Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıkladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 19:56, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 20:29
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Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Suriye halkının ayakta durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi önem taşıyor.

Temel kamu ve altyapı hizmetlerinin verilmesi için yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.

12 yıllık aranın ardından Şam Büyükelçiliğimizi açtık. Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçecek. THY uçuşları da yakında başlayacak. Esad rejimi Suriye'de terör örgütlerine ev sahipliği yaptı. Yeni Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Terör örgütleriyle mücadele alanında 3. ülkelerle iş birliği alanında tecrübelerimiz var. Tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız.

Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Bölge yeteri kadar savaşlardan çekti. Zaman artık terörden ve şiddetten arınma zamanı. Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağları son derece güçlüdür. Suriye'de başlayan yeni dönemde iş birliğimiz gelişecektir. Türkiye'nin arzusu barış içinde yaşayacak bir Suriye'dir.

Heyetle yaptığımız görüşmede, yeni dönemde daha etkili ve daha hızlı neler yapabiliriz bunu görüştük. Tüm alanlarda atılması gereken adımlar var. Türkiye'nin gerek kamu gerek özel kurumlarıyla hem dayanışma hem de yardım alanında iş birliği devam edecek. Elbette kolay olmayacak. Milyonlarca yerinden edilen insan var. Önemli olan bizim bıkmadan, usanmadan sistemli olarak çalışmamız. Özellikle DEAŞ'la mücadelede neler yapılabilir bunu görüştük. Operasyonel iş birliğine ihtiyaç var.

Hamas-İsrail ateşkes müzakereleri

İnşallah yakında bunun resmi ilanını duyacağız. Katar ve Mısırlı arkadaşlarımızın çok emeği geçti. Türkiye olarak ateşkes sürecine olabildiğince destek verdik. Oradaki soykırımın ve zulmün bir an önce durması gerekiyor. Bu aynı zamanda bölgemizin tamamını ateşe atan bir olay. Bunun durması önemli bir adım. İnsani yardımların bir an önce başlaması gerekiyor. Türkiye olarak atılacak her türlü adımı destekliyoruz.

50 bine yakın insan katledildi. İnsanlığın onuru çiğnendi. Batılıların yıllardır biriktirdiği ahlaki üstünlük, erdem gibi alanlar varsa hepsi yerle bir oldu. Dünya daha belirsiz ve kuralsız bir hale döndü. Sadece İsrail askeri hedeflerine ulaşabilsin diye. Türkiye'nin duruşu insanlığın ortak değerleri adına oldu. Hedefimiz iki devletli çözümle bölgeye barış gelmesi. İsrail yayılmacılığı herkese tehdit teşkil etmekte. Yıllardır bu durum böyle. Eğer kabul edilirse iki devletli çözümden yol geçiyor. Önümüzdeki dakikalarda inşallah ateşkes ilan edilir.

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