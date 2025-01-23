Sözleşmeliden memur kadrosuna geçenlerin iş sonu tazminat/emeklilik ikramiye tutarlarını hangi kurum öder?

Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Sponsorlu İçerik
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Şimşek'ten sektör temsilcilerine 'Maliyetleri bahane etmeyin' mesajı
Şimşek'ten sektör temsilcilerine 'Maliyetleri bahane etmeyin' mesajı
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sözleşmeliden memur kadrosuna geçenlerin iş sonu tazminat/emeklilik ikramiye tutarlarını hangi kurum öder?

7433 sayılı Kanunla sözleşmeli personel iken memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemiş, bu süreleri emekliliklerinde emekli ikramiye hizmet yıllarına dahil edilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 00:10, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:13
Yazdır
Sözleşmeliden memur kadrosuna geçenlerin iş sonu tazminat/emeklilik ikramiye tutarlarını hangi kurum öder?

Soru : Merhabalar. 1992 sigorta girişliyim, 31.01.2010 tarihinde tazminatımı alarak özelleştirme dolayısıyla çalıştığım kurumdan ayrıldım. 16.12.2010 tarihinde devlet üniversitesine atamam 4/C geçici personel olarak yapıldı, sonrasında 4/B sözleşmeli personel kadrosuna ve en son 7433 sayılı KHK kararı ile dilekçe vererek 15.05.2023 tarihinde 4/A memur kadrosuna atandım. Memur kadrosunda çalışırken 16.12.2024 tarihinde emeklilik işlemlerini başlattım. 2829 sayılı kanunun 8 inci maddesi gereğince son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca aylık bağlanır ve ödenir açıklamasıyla işçi olarak emeklilik işlemlerim yürütülmektedir.

Emekli aylığı bağlanma işlemlerinde bir sıkıntı yoktur fakat iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı konusunda kurumlar arası sıkıntı yaşamaktayım. İşyeri ödemenin emekli sandığı tarafından emekli sandığı ise işyeri tarafından ödenmesi gerektiğini söylüyor. Hangi madde ve hükme göre kim ödeyecek sorusuna cevap ve muhatap bulamıyorum.
Sizlerden isteğim bu konuda ne yapmam ve nereye başvurmam gerektiğidir. Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Kanunla Kamu Kurumlarında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olanlar 7433 sayılı Kanundan (26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı R.G.) yararlanarak istekleri üzerine memur kadrolarına geçmişlerdir.

7433 sayılı Kanun Madde 2 hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B hükmüne eklenen paragraf hükmü şu şekildedir:

".Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır..."

HÜKMÜN YORUMU:

Bu hüküm ile sözleşmeli olarak görev yapmakta olanlardan memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemektedir.
Ödenmeyen bu süreler memur statüsünde ödenecek olan emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilmektedir.
Yani, ilk memurluğa geçişte iş sonu tazminatı ödemesi yapılmayacağı, daha sonra emekli olunacağı zamanda sözleşmeli geçen süreleri ile memurlukta geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesinin ödeneceği belirlenmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun geçici madde 43 hükmü de şu şekildedir:
".Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır."

Peki, iş sonu tazminatı/emekli ikramiyesi ödemesini hangi kurum yapmaktadır?
İş sonu tazminatı:
İş sonu tazminatı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler gereği yine emsali memur esas alınarak hesaplanan bir tutar olmakta ve bu tutar şartların taşınması kaydıyla görev yaptığı Kurumlarca ödenmektedir. Ancak, bu ödeme yine kişilerin sözleşmeli statüde çalışmakta iken yararlanacakları durum olmaktadır.
Emekli ikramiyesi:
Emekli ikramiyesi, 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve Ek Madde 82 hükümleri gereği emekli aylığı bağlanan memurların memurluk sürelerinin tam hizmet yıllarına karşılık ödenen bir tutar olmakta ve bu tutarı ilk etapta Sosyal Güvenlik Kurumu ödemekte ve daha sonra emekliye sevk onayını veren Kurumlardan tahsil etmektedir.
Son 7 yıl Kuralı:
1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için 2829 sayılı Kanuna göre Hizmet Bütünleşmesi kuralları yürürlükte olduğundan, 7433 sayılı Kanunla memur kadrosuna geçenler, şayet geçtikleri tarihten sonra 1260 gün veya daha az çalıştıktan sonra emekli olduklarında işçi statüsünden emekli olabilmektedirler.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:
Görev yaptığınız sürelere ilişkin Kanunlar gereği alınmayan iş sonu tazminatı tutarlarınızın, 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl kuralı işletilerek işçi statüsünden aylığınızın bağlandığı zaman içerisinde yukarıda belirttiğimiz hükümler gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber