Sözleşmeliden memur kadrosuna geçenlerin iş sonu tazminat/emeklilik ikramiye tutarlarını hangi kurum öder?

Soru : Merhabalar. 1992 sigorta girişliyim, 31.01.2010 tarihinde tazminatımı alarak özelleştirme dolayısıyla çalıştığım kurumdan ayrıldım. 16.12.2010 tarihinde devlet üniversitesine atamam 4/C geçici personel olarak yapıldı, sonrasında 4/B sözleşmeli personel kadrosuna ve en son 7433 sayılı KHK kararı ile dilekçe vererek 15.05.2023 tarihinde 4/A memur kadrosuna atandım. Memur kadrosunda çalışırken 16.12.2024 tarihinde emeklilik işlemlerini başlattım. 2829 sayılı kanunun 8 inci maddesi gereğince son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca aylık bağlanır ve ödenir açıklamasıyla işçi olarak emeklilik işlemlerim yürütülmektedir.



Emekli aylığı bağlanma işlemlerinde bir sıkıntı yoktur fakat iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı konusunda kurumlar arası sıkıntı yaşamaktayım. İşyeri ödemenin emekli sandığı tarafından emekli sandığı ise işyeri tarafından ödenmesi gerektiğini söylüyor. Hangi madde ve hükme göre kim ödeyecek sorusuna cevap ve muhatap bulamıyorum.

Sizlerden isteğim bu konuda ne yapmam ve nereye başvurmam gerektiğidir. Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Kanunla Kamu Kurumlarında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olanlar 7433 sayılı Kanundan (26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı R.G.) yararlanarak istekleri üzerine memur kadrolarına geçmişlerdir.



7433 sayılı Kanun Madde 2 hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B hükmüne eklenen paragraf hükmü şu şekildedir:



".Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır..."



HÜKMÜN YORUMU:



Bu hüküm ile sözleşmeli olarak görev yapmakta olanlardan memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemektedir.

Ödenmeyen bu süreler memur statüsünde ödenecek olan emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilmektedir.

Yani, ilk memurluğa geçişte iş sonu tazminatı ödemesi yapılmayacağı, daha sonra emekli olunacağı zamanda sözleşmeli geçen süreleri ile memurlukta geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesinin ödeneceği belirlenmiştir.



Ayrıca, 657 sayılı Kanunun geçici madde 43 hükmü de şu şekildedir:

".Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır."



Peki, iş sonu tazminatı/emekli ikramiyesi ödemesini hangi kurum yapmaktadır?

İş sonu tazminatı:

İş sonu tazminatı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler gereği yine emsali memur esas alınarak hesaplanan bir tutar olmakta ve bu tutar şartların taşınması kaydıyla görev yaptığı Kurumlarca ödenmektedir. Ancak, bu ödeme yine kişilerin sözleşmeli statüde çalışmakta iken yararlanacakları durum olmaktadır.

Emekli ikramiyesi:

Emekli ikramiyesi, 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve Ek Madde 82 hükümleri gereği emekli aylığı bağlanan memurların memurluk sürelerinin tam hizmet yıllarına karşılık ödenen bir tutar olmakta ve bu tutarı ilk etapta Sosyal Güvenlik Kurumu ödemekte ve daha sonra emekliye sevk onayını veren Kurumlardan tahsil etmektedir.

Son 7 yıl Kuralı:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için 2829 sayılı Kanuna göre Hizmet Bütünleşmesi kuralları yürürlükte olduğundan, 7433 sayılı Kanunla memur kadrosuna geçenler, şayet geçtikleri tarihten sonra 1260 gün veya daha az çalıştıktan sonra emekli olduklarında işçi statüsünden emekli olabilmektedirler.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Görev yaptığınız sürelere ilişkin Kanunlar gereği alınmayan iş sonu tazminatı tutarlarınızın, 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl kuralı işletilerek işçi statüsünden aylığınızın bağlandığı zaman içerisinde yukarıda belirttiğimiz hükümler gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

