MB Başkanı Karahan: Enflasyon düşüş eğiliminde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da düzenlenen "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı toplantıda Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyondaki düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, özellikle hizmet enflasyonunda da azalış kaydedildiğini ifade etti.

Hizmet ve Kira Enflasyonu Geriliyor

Karahan, geriye dönük endeksleme uygulamalarının hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesine neden olduğunu ancak bu alanda da azalma görüldüğünü aktardı. Kira enflasyonunda düşüş eğiliminin başladığını ve temel enflasyon trendinin de olumlu yönde geliştiğini vurguladı.

Sanayi ve Hane Halkı Beklentileri İyileşiyor

Sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini belirten Karahan, kurumsal ve hane halkı enflasyon beklentilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı bir seyir izlediğini ifade eden Karahan, hizmet üretiminin de ılımlı bir hızda devam ettiğini belirtti.

Türk Lirasına Güven Artıyor

Türk lirası mevduatın payının artmaya devam ettiğini kaydeden Karahan, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüş yaşandığını ve bu hesapların sınırlı bir kısmının dövize dönüştüğünü açıkladı.

Rezervlerde Güçlenme

Merkez Bankası rezervlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandığını vurgulayan Karahan, büyüme kompozisyonunun net ihracata doğru kaydığını ifade etti.