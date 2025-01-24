Görevdeki 'özel hizmet tazminat oranı' ile emeklilikteki 'özel hizmet aylık oranı' neden farklıdır?

Soru : Sayın ilgili; Memur maaşı hesaplanırken yüksek okul sekreterinin özel hizmet tazminat oranı % 165 olarak hesaplanırken emekli maaşı hesaplanırken neden özel hizmet tazminat oranı yüzde 145 olarak hesaplanıyor. Konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Görevdeki memurların görev aylıklarına yansıyacak olan Özel Hizmet Tazminat oranı ile Memur emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan "Özel Hizmet Aylığı/Emeklilik Tazminat Aylığı" farklı olmaktadır.



Görevdeki özel hizmet tazminat oranı 5434 kapsamındaki memurların SGK prim kesintilerinde esas alınan bir unsur olmamaktadır. Ancak, özel hizmet aylığı bir başka ifade ile emeklilik tazminat oranı ise SGK prim kesintilerinde kullanılan kalemlerden birisidir.

Özetle, görevdeki memur için görev aylıklarında uygulanan ve sadece görev aylıklarının belirlenmesiyle sınırlı olan özel hizmet tazminatı oranı emeklilik aylığında uygulanan emeklilik tazminatı oranı veya özel hizmet aylığı ile tamamen farklı olmaktadır.



Ayrıca, 5434 kapsamında olan memurların SGK primlerinde esas alınan ve bu unsurlar üzerinden emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesaplanmasında kullanılan kalemler şunlardır:

- 657 sayılı Kanun Madde 43'de bulunan Aylık Gösterge Tablosu.

- 657 sayılı Kanun Ek Gösterge rakamları.

- Taban Aylığı.

- Kıdem Aylığı.

- Özel Hizmet Aylığı/Emeklilik Tazminatı oranı (5434 SK/Ek Md.70)

- Yürürlükte olan Memur Maaş Katsayısı.



Peki, memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir?



5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan kalemler arasında özel hizmet aylığı/ tutarı da bulunur ve ek gösterge rakamı bu hesaplamada önemli unsurdur.

Özel Hizmet Aylığı, bir başka ifadesi ile Emeklilik Tazminatı Aylığının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun'un Ek 70 inci maddesi hükmü uygulanmaktadır. Bu hüküm gereği de en yüksek Devlet Memuru (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri) aylığının ek gösterge dahil olmak üzere brüt tutarının, yine memurların sahip oldukları ek gösterge rakamları dikkate alınmak üzere yüzde oranları üzerinden hesaplanan tutarı ifade etmektedir.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmü gereği emekli aylığı ve emekli ikramiyesi açısından yapılacak hesaplamalarda uygulanacak oranlar;

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olan memurlar için % 255,

Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olan memurlar için % 215,

Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olan memurlar için % 195,

Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç arasında olan memurlar için % 165,

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olan memurlar için % 145,

Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olan memurlar için % 85,

Ek göstergesi 2200'den daha az olan memurlar için de % 55,

Şeklinde uygulanır.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:



Yukarıda 5434 kapsamında olan memurlar için özet şeklinde değerlendirdiğimiz gibi tüm görev aylıklarında esas alınan oranların tamamı 5434 kapsamında olan memurların emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesabında uygulanmamaktadır.



NOT:

5434 ve 5510 kapsamında olan memurlar için emeklilik kesintisi uygulanan unsurlar için;



https://www.memurlar.net/haber/449894/

https://www.memurlar.net/haber/475447/

https://www.memurlar.net/haber/981332/

https://www.memurlar.net/haber/1112446/



adreslerimiz,



Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesaplanma şekli için de

https://www.memurlar.net/haber/1070490/



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