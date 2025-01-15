Bafra Belediyesi'nde zimmet operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı'nda görevli çalışanların mezarlık gelirlerini zimmete geçirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün sabah 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fikret Ş. ve Yasin Ş. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüphelilere adli kontrol verildi.

Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı'nda milyonlarca liralık bir vurgun yapıldığı, mezarlık için ödenen paraların bir bölümünün belediyenin resmi hesaplarına aktarılmadığı iddia ediliyor.