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RTÜK'ten 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 21:51, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 21:52
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RTÜK'ten 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına inceleme

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

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