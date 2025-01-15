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Öğretmenin teknoloji mağazasından aldığı telefon kullanılmış çıktı

Şanlıurfa'da yaşayan öğretmen Fadıl Baran'ın teknoloji mağazasından 145 bin 347 liraya aldığı cep telefonu iddiaya göre daha önce kullanılmış ve kusurlu çıktı. Telefonu geri vermek isteyen Baran, mağazanın iadeyi kabul etmemesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 22:46, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 22:47
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Öğretmenin teknoloji mağazasından aldığı telefon kullanılmış çıktı

Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki öğretmen Fadıl Baran, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan teknoloji mağazası MediaMarkt'ten 145 bin 347 liraya iPhone 16 Pro Max telefon aldı. Aldığı telefonun kurulumunu yaptığı sırada başka bir kullanıcı adı ile telefonun daha önce açıldığını iddia eden öğretmen Baran, durumu yetkililere bildirdi. Yazılım sorunu olduğunu öne süren yetkililer, yaşanan dokunmatik ve navigasyon gibi sorunların giderildiğini belirterek telefonu öğretmen Baran'a verdi. Garantili ve kaskolu aldığı telefon nedeniyle mağdur olduğunu ve iade talebinin kabul edilmediğini öne süren Baran ise tüketici hakem heyetine başvurarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Öğretmen Fadıl Baran, konu ile ilgili, "Şanlıurfa merkezde bulunan Piazza Alışveriş Merkezi'nde MediaMarkt'ten 145 bin TL'ye iPhone 16 Pro Max aldım. Bu telefonu alırken ilk kurulum yapılırken iCloud hesabı oluşturmam istendi. Hesabı oluştururken başka bir kullanıcıya ait bir isim orada gördüm. Bu ismin bir emsal olabileceğini sanarak kendi hesabımı oluşturdum ama daha sonra telefonda bir sürü sıkıntı yaşadım. Bu sıkıntıların başında dokunmatiğinde sıkıntı vardı, mesaj yazarken aynı harfe defalarca basmam gerekiyordu, belge taramasını yaparken taramada sıkıntı oluyordu, navigasyonda sıkıntı oluyordu, telefonu geceleri kapatıp, sabah uyandığımda telefon kendiliğinden açılmış oluyordu. En son yaklaşık bir 30 gün kullandıktan sonra telefonum kapandı ve bir daha açılmadı. Geri iade etmek için mağazaya gittim. Kendilerine teslim ettim. 'Yazılım güncellemesinde sıkıntı varmış, biz yazılım güncellemesini yaptık, telefonunuzu böyle alın' dediler. Ben ise 145 bin TL'ye aldığım bu telefonun para iadesini talep ettim, iademi kabul etmediler. Bu süreçte beni mağdur ettiler, telefonu garantili ve kaskolu almama rağmen telefonsuz kaldım. İhtiyacımı gidermek için bana ikinci bir telefon verilmedi. Bu konuda da gerçekten şikayetçiyim. Yıllardır bu marketten alışveriş yapıyorum ama kendilerine duyduğum güveni yitirmiş bulunuyorum. Telefon markası dünyaca ünlü bir marka olmasına rağmen bu ürüne para verip de bu şekilde bir mağduriyet yaşamış olmamı gerçekten kabullenemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için kaymakamlık tüketici hakem heyetine gittim. Burada yazılı müracaatta bulundum. Şu an olay onlara intikal etmiş durumda ama benim beklentim mağazadan bir çözümdü. Yani paranın edilmesini istiyordum ama maalesef bu talebimi de karşılamadılar. Çok ilgisiz davranıyorlar, umursamıyorlar. Maalesef ben şu an bu market zincirine artık güvenimi yitirmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

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