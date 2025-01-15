THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:19
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, merhum şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un, "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana." mısralarından alıntı yaparak, "am'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile am seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.