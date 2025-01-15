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THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:19
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THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, merhum şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un, "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana." mısralarından alıntı yaparak, "am'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile am seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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