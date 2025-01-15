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Erdoğan ve Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkese dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hamas yöneticileri ile olan telefon görüşmesinde, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 23:20, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:32
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Erdoğan ve Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkese dair açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yöneticileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üyeleri ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere, Türkiye'nin Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

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