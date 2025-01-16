'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, TBMM Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonuna yaptığı sunumda geçtiğimiz sene 6 bin 400 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların %30'u "Türkiye'de kadın cinayetlerinin temel sebebi sizce nedir?" sorusuna "yetersiz eğitim" cevabı verirken, %22'si "ekonomik problemler", %18'i "yasal eksiklikler", %10'u "toplumdaki yanlış değer yargıları", %8'i ise "medyanın yanlış yönlendirmesi" şeklinde cevap verdi.

"Kadın cinayetlerinde failin cezasını toplumda ibret olacak şekilde artırmak doğru bir yaklaşım mıdır?" sorusuna "doğru" diyenlerin oranı %40, "kesinlikle doğru" diyenlerin oranı %27, "yanlış" diyenlerin oranının %16, "kesinlikle yanlış" diyenlerin oranı ise %9 oldu. "Haksız tahrik indirimi tamamen kaldırılmalı mıdır? sorusuna %72'si "kesinlikle kaldırılmalı" ve "kaldırılmalı" cevabını verdi.

"Kadın cinayet haberlerinin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması suçun yaygınlaşmasında etkili midir?" sorusuna "Evet" cevabı verenlerin oranı %61, "Kadın cinayetlerin önlenmesi için mevcut kanunların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "hayır" cevabını verenlerin oranı %56, "Size göre kadın cinayetlerinde toplumsal infiale sebep olan suçlarda idam cezası çözüm olabilir mi?" sorusuna "evet" diyenlerin oranı da %65 oldu.

Emrah Özcan