Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alanında iş birliğini çeşitlendirmeyi öngören anlaşma, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Anlaşma, Azerbaycan tarafından üretilecek ilave kapasite doğalgazın yüzde 40'ının sürekli olarak Türkiye'ye gönderilmesini, ayrıca BOTAŞ'ın Türkmenistan'dan alacağı gazın Azerbaycan tarafından 2026 sonuna kadar transit geçişinin sağlanmasını içeriyor.

Ayrıca Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı vasıtasıyla Nahçıvan'a doğalgaz tedariki, TANAP'ın kapasitesinin artırılması, BOTAŞ'ın Bakü-Tiflis-Erzurun üzerinden aldığı gaza ilişkin sözleşmenin 2030'a kadar uzatılmasına ilişkin anlaşmanın da hayata geçmesi öngörülüyor. Komisyona bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri yetkileri, Sakarya gaz sahasındaki yerli ve milli gazın, Türkiye'nin elini güçlendirdiğine vurgu yaptı. Bakanlık yetkilileri "Türkiye, doğalgazda yüzde 99 oranında ithalata bağımlıydı. Tedarikçi ülkelerle görüşmelerde elinizde böyle bir kaynak yoksa o ülkelere bir anlamda muhtaç olursunuz. Şimdi kendi gazımızı ürettiğimizde, ihtiyacımızın yüzde 20-25'ini kendi gazımızla karşıladığımızda, bu oranda gazı almayacağız. Böylece tedarikçiler arasında seçim yapabileceğiz" değerlendirmesini yaptı.

GAZI AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYORUZ

Halihazırda Türkiye olarak Türk gazını Avrupa'ya ihraç eder konumda olduğumuzu aktaran bakanlık yetkilileri "Şu anda Avrupa'ya doğalgaz ihracatımız var. Biz ilave anlaşmalarla ilave gazları ülkemize getirerek fazla gazı dünyaya ihraç eder konuma geleceğiz. Türkmen gazıyla ilgili görüşmeler de sürüyor. Bu anlaşmanın amacı da bir bakıma Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkmen gazını ülkemize getirmek" diye konuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Türkiye'nin uzun zamandır doğalgaz merkezi olmayı hedeflediğini, bu kapsamda çeşitli ülkelerden kaynak temini, depolama kapasitesini artırma, sıvılaştırılmış gazı denkleme dahil etme gibi politikaları da hayata geçirdiğini dile getirdi.

İSRAİL'E DOĞALGAZ GİTMİYOR

Türkiye'deki boru hatları üzerinden İsrail'e gaz aktarılıp aktarılmadığına yönelik sorulara ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci "Şu anda, bizdeki teknik altyapı gazın doğumuzdan Türkiye'ye getirilmesi ve Türkiye'den batıya yönlendirilmesi. Bizden sıvılaştırılmış doğalgaz satılmıyor. Dolayısıyla bizden İsrail'e gidebilecek bir doğalgaz hattı veya yöntemi mevcut değil" cevabını verdi.