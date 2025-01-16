Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Teğmenler için karar günü geldi! Sözlü savunma yapacaklar
Teğmenler için karar günü geldi! Sözlü savunma yapacaklar
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı

Sakarya'da üretilen gaz Türkiye'nin pazarlık gücünü artırdı. Türkmen gazı Gürcistan üzerinden gelecek. Azerbaycan gazının yüzde 40'ını Türkiye tedarik edecek. TANAP'ın kapasitesi artacak. Türkiye, bu adımlarla 'enerji merkezi' olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:33
Yazdır
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alanında iş birliğini çeşitlendirmeyi öngören anlaşma, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Anlaşma, Azerbaycan tarafından üretilecek ilave kapasite doğalgazın yüzde 40'ının sürekli olarak Türkiye'ye gönderilmesini, ayrıca BOTAŞ'ın Türkmenistan'dan alacağı gazın Azerbaycan tarafından 2026 sonuna kadar transit geçişinin sağlanmasını içeriyor.

Ayrıca Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı vasıtasıyla Nahçıvan'a doğalgaz tedariki, TANAP'ın kapasitesinin artırılması, BOTAŞ'ın Bakü-Tiflis-Erzurun üzerinden aldığı gaza ilişkin sözleşmenin 2030'a kadar uzatılmasına ilişkin anlaşmanın da hayata geçmesi öngörülüyor. Komisyona bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri yetkileri, Sakarya gaz sahasındaki yerli ve milli gazın, Türkiye'nin elini güçlendirdiğine vurgu yaptı. Bakanlık yetkilileri "Türkiye, doğalgazda yüzde 99 oranında ithalata bağımlıydı. Tedarikçi ülkelerle görüşmelerde elinizde böyle bir kaynak yoksa o ülkelere bir anlamda muhtaç olursunuz. Şimdi kendi gazımızı ürettiğimizde, ihtiyacımızın yüzde 20-25'ini kendi gazımızla karşıladığımızda, bu oranda gazı almayacağız. Böylece tedarikçiler arasında seçim yapabileceğiz" değerlendirmesini yaptı.

GAZI AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYORUZ

Halihazırda Türkiye olarak Türk gazını Avrupa'ya ihraç eder konumda olduğumuzu aktaran bakanlık yetkilileri "Şu anda Avrupa'ya doğalgaz ihracatımız var. Biz ilave anlaşmalarla ilave gazları ülkemize getirerek fazla gazı dünyaya ihraç eder konuma geleceğiz. Türkmen gazıyla ilgili görüşmeler de sürüyor. Bu anlaşmanın amacı da bir bakıma Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkmen gazını ülkemize getirmek" diye konuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Türkiye'nin uzun zamandır doğalgaz merkezi olmayı hedeflediğini, bu kapsamda çeşitli ülkelerden kaynak temini, depolama kapasitesini artırma, sıvılaştırılmış gazı denkleme dahil etme gibi politikaları da hayata geçirdiğini dile getirdi.

İSRAİL'E DOĞALGAZ GİTMİYOR

Türkiye'deki boru hatları üzerinden İsrail'e gaz aktarılıp aktarılmadığına yönelik sorulara ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci "Şu anda, bizdeki teknik altyapı gazın doğumuzdan Türkiye'ye getirilmesi ve Türkiye'den batıya yönlendirilmesi. Bizden sıvılaştırılmış doğalgaz satılmıyor. Dolayısıyla bizden İsrail'e gidebilecek bir doğalgaz hattı veya yöntemi mevcut değil" cevabını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber