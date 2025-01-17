Tutuklanan Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Örgütün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yardımcısı Alican Abacı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakimlik Kararının Detayları

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar yazısında şu ifadeler yer aldı:

Suçlamalar: Rıza Akpolat: "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak." Alican Abacı: "Resmi belgede sahtecilik."

Deliller ve Gerekçeler: Hakimlik, tanık beyanları, fezleke içeriği ve mevcut delil durumu gibi unsurları dikkate alarak, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, suçların katalog suçlar arasında yer aldığı, delillerin henüz tam toplanmadığı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

Akpolat'ın Savunması

2019'dan bu yana Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Akpolat, suçlamaları reddederek, iddiaların kendisini karalamaya yönelik olduğunu savundu. Akpolat, "Milyarlarca lira bütçeleri yöneten birisi olarak bu tür işlerle uğraşmamız mümkün değil. Vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz," dedi.

'Bu kumpas davası bir itibar suikastidir'

Tutuklama kararının ardından Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!"

İçişleri Bakanlığı'ndan Rıza Akbolat açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.