ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 8,7 milyar TL'lik sigorta prim borcu bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sabah'ın haberine göre; Borcunu kapatmak için toplam değeri 3,5 milyar TL'yi bulan 89 taşınmazını satışa sundu. Satışa konu taşınmazlar Çankaya, Mamak, Bala, Pursaklar, Gölbaşı, Çubuk ve Etimesgut ilçelerinde bulunuyor.

Bu taşınmazlar arasında sağlık alanları, spor tesis alanları, sanayi alanları ve konut arazileri de yer alıyor. Satışa konu taşınmazlar için Belediye Encümeni, 22 Ocak 2025 Çarşamba ve 23 Ocak 2025 Perşembe günlerinde Hipodrom Caddesi No:5'teki Belediye Hizmet Binası'nda ihaleler düzenleyecek.