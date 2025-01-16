Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Özel harekat timleri 27 kişiye baskınlar düzenledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 08:16, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:35
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.
Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.