9 ilde siber ağ operasyonu: 18 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden Siberağ-15 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Hesaplarında 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-15" operasyonlarında; Hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.