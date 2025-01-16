9 ilde siber ağ operasyonu: 18 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siberağ-15 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı. Açıklamada, 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunan 752 banka/kripto para hesabına el konulduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden Siberağ-15 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında, "Hesaplarında 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-15" operasyonlarında; Hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.
🚨Hesaplarında 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu🚨Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2025
9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen. pic.twitter.com/czohuTxfoH