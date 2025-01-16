Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 9 gözaltı
ANKARA'da polis ekiplerinin, 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 09:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:06
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.