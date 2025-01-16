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Erdoğan talimat vermişti: Dünyanın en büyük gemisi Türklerin oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile yurt dışından uygun fiyata kırmızı et ithal edileceğini duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı alımların yanı sıra özel sektörün de bu alandaki girişimleri artarken, dünyanın en büyük canlı hayvan gemisinin 51 milyon dolarlık bedelle Türk şirketi Göktaşlar Et'e satılacağı öğrenildi.

Haber Giriş : 16 Ocak 2025 09:29, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:32
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Erdoğan talimat vermişti: Dünyanın en büyük gemisi Türklerin oluyor

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon en acımasız yüzünü gıda fiyatlarında gösterirken, gün aşırı zamlanan kırmızı et milyonlarca vatandaşın sofrasından uzak kalmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında G20 zirvesi için gittiği Brezilya seyahatinin dönüşünde basın mensuplarına açıklamada bulunmuş ve vatandaşların uygun fiyata kırmızı et yemesi için Brezilya ve Uruguay gibi ülkelerden büyükbaş hayvan ithal edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

TÜRK ŞİRKET DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLI HAYVAN GEMİSİNİ ALIYOR

Bu açıklamalarda birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, Fransa, Uruguay, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden yeni büyükbaş ihracatına başlarken, özel sektörün de hayvan ithalatına yönelik girişimleri hızlandı.

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; dünyanın en büyük canlı hayvan gemisi olarak bilinen Ocean Drover isimli gemi, Türk şirketi Göktaşlar Et'e satılıyor.

TEK SEFERDE 20 BİN SIĞIR TAŞIYABİLİYOR

Geminin mevcut sahibi olan Avusturyalı Wellard şirketi ile 51 milyon dolarlık bedel karşılığında el sıkılışıldığı aktarılırken, yurt dışından ithal edilecek hayvanlarda kullanılacak gemi, tek seferde 20 bin sığır ya da 75 bin koyun taşıyabilme kapasitesine sahip.

Ocean Drover 2002 yılında dünyanın en büyük canlı hayvan taşıma gemisi olarak suya indirildi. 20 yılda toplam 1.7 milyonu aşkın sığır ve 5.1 milyonu aşkın koyun bu gemiyle taşındı. Geminin sahibi olan Wellard, Avustralya'nın en büyük canlı hayvan ihracatçısı şirketi idi. 2015'te Avustralya borsasına 556 milyon dolar değerle halka arzı gerçekleşmişti. Ancak sonrasında sıkıntılar başladı, gemiler teker teker satıldı. Şirketin borsadan da çıkmayı ve tekrar özel bir şirket haline gelmeyi planladığı da bildirildi. Türk şirkete satılan bu dev gemi, Wellard'ın yaptığı en yüksek fiyatlı gemi satışı olacak.

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