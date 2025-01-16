Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,4660 35,4670 35,4370 35,4380 Avro 36,6590 36,6600 36,5270 36,5280 Sterlin 43,6050 43,6150 43,1800 43,1900 İsviçre frangı 38,9500 38,9600 38,8100 38,8200 ANKARA ABD doları 35,4360 35,5160 35,4070 35,4870 Avro 36,6190 36,6990 36,4870 36,5670 Sterlin 43,5450 43,7550 43,1200 43,3300