Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,43 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 17:23, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,4660
|35,4670
|35,4370
|35,4380
|Avro
|36,6590
|36,6600
|36,5270
|36,5280
|Sterlin
|43,6050
|43,6150
|43,1800
|43,1900
|İsviçre frangı
|38,9500
|38,9600
|38,8100
|38,8200
|ANKARA
|ABD doları
|35,4360
|35,5160
|35,4070
|35,4870
|Avro
|36,6190
|36,6990
|36,4870
|36,5670
|Sterlin
|43,5450
|43,7550
|43,1200
|43,3300