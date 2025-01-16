TDV'den usulsüzlük iddialarına yanıt

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kamuoyuna Açıklama: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu olaylarla ilgili 2023 yılında gerçekleştirilen denetim ve teftiş süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği ifade edildi.

"Tüm Harcamalar Şeffaf Şekilde Gerçekleştiriliyor"

Açıklamada, Vakfın tüm faaliyetlerini ve harcamalarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiği, ilgili resmi kurumlar tarafından düzenli olarak denetlendiği vurgulandı. Ayrıca, faaliyet raporları ve bütçe detaylarının Vakfın internet sitesinde kamuoyuyla düzenli olarak paylaşıldığı belirtildi.

"Asılsız İddialar Hukuki Sürece Taşındı"

Türkiye Diyanet Vakfı, iddiaların Amerika'da yaşayan eski bir çalışanının kişisel hezeyanlarından ibaret olduğunu belirtti. Bu iddiaların kamuoyunu yanıltma ve Vakfın itibarını zedeleme amacı taşıdığına dikkat çeken açıklamada, mesnetsiz iddiaların sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldığı ve iddiaları yayan sosyal medya kullanıcıları ile basın yayın organlarına karşı her türlü hukuki hakkın kullanılacağı duyuruldu.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Vakfın açıklaması, asılsız iddialara karşı net bir duruş sergilerken, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacı taşıyor. Açıklamada, TDV'nin faaliyetlerini şeffaflıkla sürdürmeye devam edeceği de vurgulandı.

TDV'nin konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şu şekilde: