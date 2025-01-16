Freni arızalanan kamyon 5 araca çarptı
Hatay'da fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle duramayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 10:34, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:41
Kaza, İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu seyir halindeyken fren arızası yaşadı.
Duramayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.