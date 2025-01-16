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TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 1 litre çiğ süt için 2025'te tavsiye edilen fiyatı açıkladı. Buna göre, TÜSEDAD 1 litre çiğ süt fiyatının 23,52 TL olmaasını önerdi. Bir önceki ay fiyat 22,40 TL olarak tavsiye edilmişti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 11:07, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:20
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TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

Yeni yılla birlikte pek çok ürün grubu zamlanırken, peynirden terayağına kadar pek çok gıdayı etkileyecek çiğ süt litre fiyatı için de tavsiye fiyat belli oldu.

Maliyet üzerine yüzde 20 kar

TÜSEDAD, hem sektörü dengede tutacak hem de üretim arzının devamlılığını sağlayacak çiğ süt tavsiye fiyatının, her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 23,52 TL/lt ve sıcak süt için ise 21,72 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda yüzde 20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme ihtiyacı olan yüzde 20'sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan yüzde 10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır.

Bilindiği üzere USK sıcak süt tavsiye fiyatı açıklamaktadır. Derneğimiz de, hesaplama metodunu daha da ayrıntılandırarak, soğutma bedeli hariç (USK eşdeğeri) ve dahil olacak şekilde açıklama yapmaktadır.

Personel maaşlarını, brüt asgari ücrete endeksleyerek otomatik hesaplanacak bir sistem haline getirdik. Böylece, asgari ücrete bağlı personele gelen zamlar maliyete otomatik olarak yansımaktadır.

Buna göre; güncel yem ve diğer tüm giderlerin ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre aralık ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 19,60 TL/lt olarak hesaplanmıştır. 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 18,10 TL/lt'dir.

Bir önceki aya göre; saman fiyatındaki ortalama 40 kuruş, kuru yonca otunda ise 28 kuruşluk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda aralık ayı maliyeti bir önceki aya göre 35 kuruş artırmıştır.

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 23,52 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 21,72 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir."

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