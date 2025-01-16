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Evde ölü doğan bebeği gömen 2 şüpheli serbest kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 20:36, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:18
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Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise arkadaşı ile aralarındaki ilişkiyi kimsenin öğrenmemesi için böyle bir yola başvurmak zorunda kaldıklarını söylediği belirtildi.

Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne Z.Ü. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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