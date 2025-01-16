Türkiye'nin dört bir yanında yardımlar sürüyor

Yardım çalışmalarını yurdun dört bir yanında kış aylarının gelmesi ile birlikte daha da yoğunlaştıran Cansuyu Derneği, uzattığı yardım eliyle gönülleri de ısıtıyor. Derneğin ülke genelinde temsilcilikleri vasıtasıyla birçok alanda yürüttüğü çalışmaları dahilinde Konya ve Batman temsilcilikleri tarafından yapılan yardım çalışmalarda, binlerce öğrenciye sabah okula girişlerinde çorba ikramı yapılırken, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi yüzlerce haneye gıda ve kışlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

KONYA'DA ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAMI, BOT VE MONT YARDIMI

Cansuyu Derneği Konya Temsilciliği tarafından yürütülen çalışmalarda, soğuk kış günlerinde öğrencilere sabah okula giriş saatlerinde sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyor. Konya Temsilciliği olarak 6 haftadan beri Konya'nın farklı ilçelerindeki 9 ilkokul ve ortaokulda 5 bin öğrenciye sıcak çorba ikram edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cansuyu Konya Temsilcisi İsmail Tozan, Çorba ikramının dışında 7 okulda yüzlerce öğrenciye kırtasiye seti hediye edildiğini, 13 okulda eğitim alan bin öğrenciye ise bin adet bot, bin adet mont desteğinde bulunduklarını kaydetti.

BATMAN MERETO DAĞINDA BULUNAN KÖYLERE YARDIM ELİ

Cansuyu, Batman'da kışlık ihtiyacı bulunan öğrenciler ile gıdaya ihtiyaç duyan ailelere de yardımlarını ulaştırdı. Yardımlara ilişkin bilgi veren Batman Temsilcisi Emin Turan, Batman'ın Sason ilçesinde ulaşılması zor Mereto dağının zirvesinde bulunan Örenağıl-Taşlıca İlkokulunda eğitim alan ilkokul öğrencilerin giyim, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etti. Öğrencilerin giyim, kırtasiye ve çeşitli hediyelerle yaşadıkları mutluluklarına ortak olduklarını belirten Batman Temsilcisi Turan, bu yardımlarda katkısı bulunan tüm bağışçılar ile Cansuyu gönüllülerine teşekkür etti.

ÇOCUKLARA GİYİM DESTEĞİ

Cansuyu Derneği Batman Temsilcisi Emin Turan şunları kaydetti: "Zor ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda çocukların yüzündeki gülümseme bütün yorgunluğumuzu unuturdu ve geride bizim için unutulmaz bir hatıra bıraktı. Bu organizasyondan bize eşlik eden Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Asım Hocamıza, çocukların sevinçlerine ortak olan Cansuyu gönüllüsü hanım kardeşlerimize; Cansuyu Derneğine göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı da köy halkımıza teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz."