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MSB kaynakları: Dünkü görüşme, ilk temas olması bakımından önemlidir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de yeni yönetimin Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretle ilgili "Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 12:07, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:53
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MSB kaynakları: Dünkü görüşme, ilk temas olması bakımından önemlidir

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi'ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz".

"Ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak"

Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sn. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak".

Tişrin Barajı bölgesinde son durum

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine de şu bilgileri paylaştı:

"Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir".

Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı Teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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