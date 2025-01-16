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Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen Taklit ve Tağşiş listesinde bu sefer macun ve pul biber ifşa oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 12:11, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:10
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Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Güncellenen yeni listeden önce birçok kez et, kıyma, peynir, yer alırken bu sefer paylaşılan listede macun ve pul biber ifşa oldu.

İFŞA EDİLEN MARKA VE ÜRÜNLER:

15.01.2025 PEKMEZ DÜNYASI GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LUKAÇİ BALLI BİTKİSEL MACUN 75 G İlaç Etken Maddesi Tespiti - KARTAL İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

15.01.2025 PEKMEZ DÜNYASI GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PEKMEZ DÜNYASI BİTKİSEL KARIŞIMLI MACUN 225 G İlaç Etken Maddesi Tespiti 051 KARTAL İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

15.01.2025 PEKMEZ DÜNYASI GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LUKAÇİ EPİMEDİUMLU BİTKİSEL KARIŞIMLI MACUN 230 G İlaç Etken Maddesi Tespiti 039 KARTAL İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

15.01.2025 BORA BORA GIDA YATÇILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BORA BORA BAHARAT BORA BORA PREMİUM İPEK PUL BİBER PUL BİBER-100 GR Gıda Boyası Tespiti, Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 240605 MANAVGAT ANTALYA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

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